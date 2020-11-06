В Приангарье больных с поражением легких будут сразу направлять в ковидные госпитали

В Иркутской области решили изменить схему госпитализации в ковидные госпитали, чтобы снизить нагрузку на медучреждения. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Instagram.

– Сегодня на оперативном штабе приняли ряд важных решений. Одно из самых главных – поменять маршрутизацию пациентов. Больных с поражением легких будем сразу направлять в ковидные госпитали. Как показывает практика, коронавирусная инфекция подтверждается в 98 процентах случаев у людей с внебольничной пневмонией. Новая схема госпитализации снизит нагрузку, в том числе, и на врачей скорой помощи, Больных с поражением легких будем сразу направлять в ковидные госпитали. Больных с поражением легких будем сразу направлять в ковидные госпитали, – пояснил Игорь Кобзев.

По данным оперативного штаба, на 6 ноября в Иркутской области подтверждены 253 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии в регионе выявлено более 26 тысяч заболевших.