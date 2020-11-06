Эксперты ИАЦ «Альпари»: Я не верю в перспективы рубля

Вчерашнее движение рубля вверх многих удивило. На торгах 5 ноября российская валюта вернула позиции, утраченные после недавнего оглушительного провала, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— Доллар по 77,1 руб., евро по 91,1 руб. – для многих эти цифры оказались сюрпризом. На самом деле, рынки были уверены в победе Байдена и частично заложили это в цены. Старое правило — продавай на ожиданиях, покупай на событии. Если Байден снимет санкции с Ирана, то нефть упадет до $20-25 и введет санкции в отношении российских ОФЗ, то мало никому не покажется. Вот тогда и будет, грубо говоря, 100 руб. за доллар.

Но надо понимать, что если он и станет президентом, то только в январе. Хотя он будет делать соответствующие заявления раньше, и на них будет реагировать рынок. Если пересчет голосов затянется, то акции американских компаний начнут падать, за ними будут падать другие фондовые рынки, в том числе и в России, и это будет негативом для рубля. Кроме того, перспектива щедрого антикризисного пакета в самих США неочевидна с учетом вероятного противостояния Байдена с Сенатом, большинство в котором сохранили республиканцы. В США рекордный рост заболевших, и маячит перспектива локдауна.

В заключение стоит сказать, что на российском рынке акций мы выделяем, прежде всего, акции «Сбера» и префы «Сургутнефтегаза», делая ставку на размер привлекательных годовых дивидендных выплат.