Игорь Кобзев выписан из больницы

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заболевший COVID-19, сегодня был выписан из больницы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Госпитализирован он был 27 октября, таким образом, в больнице пробыл 10 дней.

Сегодня глава региона провел внеочередное заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в режиме видеоконференцсвязи.

По словам губернатора, эпидемиологическая ситуация в Приангарье остается крайне сложной.

– Количество больных только увеличивается. С начала пандемии в области зарегистрировано более 26 тысяч случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки прирост заболевших составил 253 человека, – подчеркнул Игорь Кобзев.