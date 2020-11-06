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Игорь Кобзев выписан из больницы

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заболевший COVID-19, сегодня был выписан из больницы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.  Госпитализирован он был 27 октября, таким образом, в больнице пробыл 10 дней.

Сегодня глава региона провел внеочередное заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в режиме видеоконференцсвязи.

По словам губернатора, эпидемиологическая ситуация в Приангарье остается крайне сложной.  

– Количество больных только увеличивается. С начала пандемии в области зарегистрировано более 26 тысяч случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки прирост заболевших составил 253 человека, – подчеркнул Игорь Кобзев.

 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Кобзев: Cитуация c коронавирусом в Приангарье остается крайне сложной
Игорь Кобзев выписан из больницы
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