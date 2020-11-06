Кобзев: Cитуация c коронавирусом в Приангарье остается крайне сложной

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, эпидемиологическая ситуация в Приангарье остается крайне сложной, количество больных только увеличивается. С начала пандемии в области зарегистрировано более 26 тысяч случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки прирост заболевших составил 253 человека.

– Одним из главных направлений в борьбе с эпидемией остается увеличение коечного фонда, нужно рассмотреть все возможности для размещения пациентов, - подчеркнул Игорь Кобзев на заседании оперштаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

Заместитель министра здравоохранения Приангарья Елена Голенецкая сообщила, что в медсанчасти ИАПО заканчивается монтаж кислородной системы, что позволит развернуть здесь 60 коек. В Ангарском перинатальном центре после поступления дополнительного оборудования (увлажнителей) будут открыты 70 коек с кислородом.

На данный момент ковидные госпитали развернуты в 52 лечебных учреждениях Иркутской области. В них располагаются семь основных и 50 дополнительных госпиталей. Общий коечный фонд составляет 5061 коек, из них 1139 – с кислородной поддержкой. Доля свободного коечного фонда – не более 14%.

Кроме того, рассматривается возможность открытия или расширения инфекционных госпиталей в Шелеховской районной больнице, Иркутской городской больнице №3, а также строящихся на средства инвесторов госпиталях в Братске, Тайшете и Шелехове. Для долечивания пациентов с пневмониями планируется привлечь ресурсы санаториев.