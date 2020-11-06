«Зеленый день», как альтернатива «Черной пятнице»

Сбербанк встретит свое 179-летие под девизом «Зеленый день — самый выгодный день в году!» снижением цен и большей доступностью банковских и небанковских продуктов. В свой день рождения при участии партнеров Сбер устроит для своих клиентов «Зеленый День», в качестве альтернативы «Черной Пятницы». Акция пройдет в несколько этапов: 11‒12 ноября для частных клиентов и 11‒17 ноября — для корпоративных клиентов.

Все предложения будут представлены онлайн, на специальном лендинге. На данный момент заявлены 170 крупных федеральных партнеров, готовых принять участие в проекте. К акции Сбербанка присоединяются и региональные партнеры- о своей поддержке «Зеленого дня - 2020» в Иркутской области уже заявили 10 компаний. Скидки от 3 до 10 % 12-13 ноября ждут покупателей и клиентов мебельных центров «Шатура», «Мария», «Jazz», «Интердизайн», «Hilding Anders», «Едим дома», а также - сети супермаркетов «Слата», книжного салона «Продалит»,салона обуви «Сандали», сети заправок «Крайснефть». .

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Мы не первый год в ноябре в регионах создаем особую атмосферу празднования Дня рождения Сбербанка. В этот день нам важно, чтобы настоящий праздник в первую очередь почувствовали самые главные люди банка — наши клиенты, партнеры и сотрудники. «Зеленый день» ежегодно увеличивает ряды участников акции и это уже традиция с постоянно растущей популярностью. Мы рассчитываем, что в этом году к акции присоединятся все, кто поддержал «Зеленый день» в 2019-м году и, конечно – новые партнеры. Наша общая задача — сделать так, чтобы этот день был по-настоящему самым выгодным в году».

По итогам «Зеленого дня» в ноябре 2019 года сайт акции Сбербанка посетило более 7,1 млн уникальных пользователей, которые через специальный лендинг «Зеленый день - самый выгодный день в году» проявили интерес к предложениям о скидках и специальных «распродажах» продуктов Банка и его партнеров. За два дня акции в прошлом году было также обработано и рекордное за всю историю Сбербанка количество кредитных заявок — 760 тысяч.

Подробности акции и все акционные предложения — на сайте www.sber.ru/179/.