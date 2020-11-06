В Приангарье 43 преподавателя дополнительного образования получат губернаторские премии

Это педагоги, подготовившие стипендиатов Губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства. Они преподают в детских школах искусств и профессиональных образовательных учреждениях культуры Иркутска, Ангарска, Братска, Саянска, Черемхово, Нижнеудинска, Байкальска, Усть-Илимска, Тулуна, поселков Усть-Ордынский, Железнодорожный, Михайловка, деревни Карлук.

Размер премии составляет 25 тысяч рублей.

Премия педагогам, подготовившим стипендиатов Губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства, присуждается ежегодно. В этом году на её выплату в бюджете Иркутской области предусмотрено более миллиона рублей.