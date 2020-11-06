В Иркутской области построено 14 многофункциональных спортивных площадок

Всего же в этом году построят 22 таких объекта. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Работы идут в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». На это выделено 88,7 млн рублей. Из них 2,7 млн рублей - из федерального, 81,5 - из областного, 4,4 млн рублей - из местных бюджетов.

Многофункциональные площадки предназначены для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом. Там установлено спортивное оборудование: баскетбольные и волейбольные стойки, ворота для мини-футбола, установлены тренажёры. Проведено наружное освещение. Площадки расположены в сельских территориях. Последним такой объект торжественно открыли в рабочем посёлке Железнодорожный Усть-Илимского района.