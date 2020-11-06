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В Иркутске опубликован список общественных пространств для благоустройства в 2021 году

Мэр Иркутска Руслан Болтов одобрил перечень территорий, которые планируется благоустроить в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города в 2021 году.  По итогам рейтингового голосования в список вошли 15 общественных пространств, также комплексно приведут в порядок 60 дворов.

– Особенность проекта «Формирование комфортной городской среды» – это максимальное вовлечение жителей в процесс благоустройства. Иркутяне принимают активное участие в голосовании по выбору территорий, разработке дизайн-проектов. Также жители контролируют ход и качество выполнения работ, – отметил Руслан Болотов. – В рамках программы благоустройство будет вестись во всех округах города, там, где это действительно необходимо людям.

На сегодня уже заключены муниципальные контракты по разработке проектно-сметной документации на благоустройство всех общественных пространств. Готова ПСД по дворовым территориям, разработанные дизайн-проекты согласованы с жителями, уже начались конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций.

Список общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2021 году:

Октябрьский округ

1.      

ул. Волжская от дома № 14а до дома № 15

2.      

Парк микрорайона Солнечный (2 этап)

3.      

Бульвар Постышева (зона променада от ул. Коммунистической до ул. Дальневосточной) (2 этап)

Свердловский округ

4.      

Академгородок, горнолыжная трасса (верхняя часть, включая территорию дендропарка)

5.      

Сквер в районе бульвара Рябикова, 4, 5, 6, 15а

6.      

Микрорайон Первомайский, 75-76​

7.      

Парковая зона между улицами Терешковой и Пушкина (2 этап)

Ленинский округ

8.      

Сад Томсона (2 этап)

9.      

Территория по адресу ул. Розы Люксембург, 217, 217а

10.  

Территория по адресу ул. Розы Люксембург, 227, 229

11.  

Сквер в районе улиц Генерала Доватора и Трактовая (территория вокруг МАФ «Тюльпан»)

12.  

Парк Комсомольский (1 этап)

Правобережный округ

13.  

Падь Грязнуха

14.  

Сквер по ул. Чехова, 3

15.  

Каштаковская роща (2 этап)

/ Сибирское Информационное Агентство /
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