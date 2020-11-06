В Иркутске опубликован список общественных пространств для благоустройства в 2021 году

Мэр Иркутска Руслан Болтов одобрил перечень территорий, которые планируется благоустроить в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города в 2021 году. По итогам рейтингового голосования в список вошли 15 общественных пространств, также комплексно приведут в порядок 60 дворов.

– Особенность проекта «Формирование комфортной городской среды» – это максимальное вовлечение жителей в процесс благоустройства. Иркутяне принимают активное участие в голосовании по выбору территорий, разработке дизайн-проектов. Также жители контролируют ход и качество выполнения работ, – отметил Руслан Болотов. – В рамках программы благоустройство будет вестись во всех округах города, там, где это действительно необходимо людям.

На сегодня уже заключены муниципальные контракты по разработке проектно-сметной документации на благоустройство всех общественных пространств. Готова ПСД по дворовым территориям, разработанные дизайн-проекты согласованы с жителями, уже начались конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций.

Список общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2021 году: