В Иркутске опубликован список общественных пространств для благоустройства в 2021 году

Мэр Иркутска Руслан Болтов одобрил перечень территорий, которые планируется благоустроить в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города в 2021 году. По итогам рейтингового голосования в список вошли 15 общественных пространств, также комплексно приведут в порядок 60 дворов.
– Особенность проекта «Формирование комфортной городской среды» – это максимальное вовлечение жителей в процесс благоустройства. Иркутяне принимают активное участие в голосовании по выбору территорий, разработке дизайн-проектов. Также жители контролируют ход и качество выполнения работ, – отметил Руслан Болотов. – В рамках программы благоустройство будет вестись во всех округах города, там, где это действительно необходимо людям.
На сегодня уже заключены муниципальные контракты по разработке проектно-сметной документации на благоустройство всех общественных пространств. Готова ПСД по дворовым территориям, разработанные дизайн-проекты согласованы с жителями, уже начались конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций.
Список общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2021 году:
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Октябрьский округ
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1.
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ул. Волжская от дома № 14а до дома № 15
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2.
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Парк микрорайона Солнечный (2 этап)
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3.
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Бульвар Постышева (зона променада от ул. Коммунистической до ул. Дальневосточной) (2 этап)
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Свердловский округ
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4.
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Академгородок, горнолыжная трасса (верхняя часть, включая территорию дендропарка)
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5.
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Сквер в районе бульвара Рябикова, 4, 5, 6, 15а
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6.
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Микрорайон Первомайский, 75-76
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7.
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Парковая зона между улицами Терешковой и Пушкина (2 этап)
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Ленинский округ
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8.
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Сад Томсона (2 этап)
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9.
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Территория по адресу ул. Розы Люксембург, 217, 217а
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10.
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Территория по адресу ул. Розы Люксембург, 227, 229
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11.
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Сквер в районе улиц Генерала Доватора и Трактовая (территория вокруг МАФ «Тюльпан»)
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12.
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Парк Комсомольский (1 этап)
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Правобережный округ
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13.
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Падь Грязнуха
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14.
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Сквер по ул. Чехова, 3
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15.
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Каштаковская роща (2 этап)