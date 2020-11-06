Иркутские власти добиваются внесения компании ООО «ЗОРСТРОЙ» в реестр недобросовестных подрядчиков

27 июня ООО «ЗОРСТРОЙ» выиграла муниципальный контракт на благоустройство общественной территории «Сквер на развилке дорог в мкр. Первомайский». За три месяца строители выполнили проект на 20 %. В сентябре компания заявила о неготовности продолжать работы по благоустройству и предложила подписать двусторонний отказ без выставления претензий со стороны администрации.

– Муниципалитет разорвал контракт с компанией в одностороннем порядке. Подрядчик ничего не получит за выполненные работы, также к нему будут применены дополнительные штрафные санкции. Кроме того, мы настаиваем, чтобы компанию ООО «ЗОРСТРОЙ» включили в реестр недобросовестных подрядчиков, – подчеркнул исполняющий обязанности заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска Владимир Преловский.

По поручению мэра города Руслана Болотова, комитет городского обустройства администрации в короткие сроки заключил прямой контракт с другой подрядной организацией. Компания «Сибирская промо группа» до 15 декабря выполнит частичное благоустройство территории.

– Жители района ждут благоустройства этой территории. До наступления серьезных холодов на объекте будет выполнено обустройство пешеходных дорожек и нескольких пролетов лестницы. В полном объеме работы на этом объекте будут завершены в следующем году, – рассказал Владимир Преловский.

По словам подрядчиков, на объекте применяются технологии, позволяющие укладывать асфальт в зимнее время при отрицательных температурах.