В Бурятии готовят к открытию ковидный стационар на 90 коек

В госпиталь для оказания полного цикла медицинской помощи пациентам с COVID-19 перепрофилируют стационар Городской больницы 4 г. Улан-Удэ. Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова на он-лайн конференции для журналистов в пятницу, 6 ноября.

- В данный момент проводим большую работу по открытию на следующей неделе нового ковидного стационара на базе Городской больницы №4. Подготовка ведется в течение полумесяца, проводится в оперативном порядке кислородопровод, палаты оснащаются оборудованием. Дополнительно пришли средства из республиканского и федерального бюджетов. Мы ищем медицинский персонал, сегодня это наш самый дорогой ресурс, который, к сожалению, тоже небезграничен, медики сами болеют. Максимальное открытие коек требует дополнительное привлечение медицинских работников. Поэтому на следующей неделе, может в середине или чуть пораньше, первоначально откроем стационар на 90 коек, и мощность будет расти по мере прибытия медицинского персонала. Там есть возможность до 180 коек развернуть, - рассказала Евгения Лудупова.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 6 ноября выявлено 232 новых случая коронавируса. Всего с начала эпидемии – 12 975.