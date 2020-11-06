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В Бурятии готовят к открытию ковидный стационар на 90 коек

В госпиталь для оказания полного цикла медицинской помощи пациентам с COVID-19 перепрофилируют стационар Городской больницы 4 г. Улан-Удэ. Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова на он-лайн конференции для журналистов в пятницу, 6 ноября. 

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- В данный момент проводим большую работу по открытию на следующей неделе нового ковидного стационара на базе Городской больницы №4. Подготовка ведется в течение полумесяца, проводится в оперативном порядке кислородопровод, палаты оснащаются  оборудованием. Дополнительно пришли средства из республиканского и федерального бюджетов.  Мы ищем медицинский персонал, сегодня это наш самый дорогой ресурс, который, к сожалению, тоже небезграничен, медики сами болеют.  Максимальное открытие коек требует дополнительное привлечение  медицинских работников. Поэтому на следующей неделе, может в середине или чуть пораньше, первоначально откроем стационар  на 90 коек, и мощность  будет расти по мере прибытия медицинского персонала. Там есть возможность до 180 коек развернуть, - рассказала Евгения Лудупова.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 6 ноября выявлено 232 новых случая коронавируса. Всего с начала эпидемии – 12 975.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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