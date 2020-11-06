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В Бурятии откроют четыре лаборатории для анализов на COVID-19

Из федерального бюджета Республике Бурятия выделено 5 млн рублей на расширение ресурсов для проведения лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Данные средства Минздравом Бурятии направлены на организацию дополнительной клинико-диагностической лаборатории на базе Больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова. 

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Лаборатория БСМП уже имеет все необходимые разрешения, и может проводить исследования микроорганизмов - возбудителей инфекционных заболеваний 3 и 4 групп патогенности. На ее базе будет осуществляться ПЦР диагностика новой коронавирусной инфекции. Персонал обучается. На данном этапе реализуются мероприятия по дооснащению необходимым оборудованием, - сообщила министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова.

Также министр добавила, что  продолжаются работы по организации лабораторий для ПЦР исследований в стационаре Детской республиканской клинической больницы и в двух северных районах республики. Они начнут работу в декабре этого года.

На сегодняшний день в лабораториях пяти государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также одной частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 5306 человек. За весь период обследовано 508 992 человека.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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