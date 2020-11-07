Более 13 тысяч заболевших коронавирусом выявили в Бурятии

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 7 ноября выявлено 231 заболевших коронавирусом, всего с начала эпидемии – 13 206.

Из 231 нового случая COVID-19: 165 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 627 коек, занято – 2 259, свободно – 368. Занятость коечного фонда составляет 85,9%.

Амбулаторное лечение проходят 2 110 пациентов, наблюдается 11 565 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 8 606 (+106) человек.

За последние сутки в регионе 8 человек умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончались 231 человек.