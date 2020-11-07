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Названо самое распространенное место заражения коронавирусом

Чаще всего люди заражаются коронавирусной инфекцией в общественном транспорте, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Чаще всего люди заражаются в транспорте. К сожалению, сегодня в статистике пока цифра не изменилась, 80 процентов всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период», — сказала глава ведомства.

В связи со сложно эпидемиологической ситуацией руководитель Роспотребнадзора посоветовала россиянам провести предстоящие новогодние праздники дома.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fa58f809a79472c8cc39b20?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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