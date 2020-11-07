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Российский врач назвал самый настораживающий симптом коронавируса

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Российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По его словам, считать частоту дыхания нужно в покое, поскольку, если у человека поднимается температура, ему в принципе становится тяжелее дышать. «Сели в кресло, успокоились, и просто дышите, считаете свое дыхание. Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Если дыхание учащается, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность», — сказал Болибок.

Также опасна одышка в сочетании с тахикардией, отметил врач. «Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ [компьютерную томографию] легких», — заключил Болибок.

Ранее в Минздраве назвали шесть главных симптомов коронавируса. По словам главного внештатного пульмонолога министерства Сергея Авдеева, заболевшие COVID-19 сталкиваются с повышением температуры, слабостью, кашлем, головной болью и болью в горле, а также одышкой. Последняя, по словам специалиста, встречается примерно в 20 процентах случаев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Российский врач назвал самый настораживающий симптом коронавируса
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