«За две недели многое пережил». Игорь Кобзев рассказал, как лечился от коронавируса

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал в эфире телеканала «АИСТ» о том, кто осуществлял управление областью, пока проходил лечение, о том, что предпринимает Правительство Иркутской области для стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией, о причинах возникших проблем.

Также он прокомментировал, как лечился от коронавируса.

«Самочувствие стало лучше. За две недели многое пережил, был этап такой эйфории, когда я понял, что пойду по лёгкой фазе такого лечения, но потом болезнь усложнилась, и я конечно, был вынужден госпитализироваться. Под наблюдением врачей провёл несколько недель для того, чтобы сегодня перед вами в полном здравии находиться и приступить к работе», — сказал глава региона.

Напомним, что глава региона был госпитализирован 27 октября, выписан из больницы 6 ноября.