Новости

«За две недели многое пережил». Игорь Кобзев рассказал, как лечился от коронавируса

Читайте также:

Российский врач назвал самый настораживающий симптом коронавируса
7 ноября 2020
Названо самое распространенное место заражения коронавирусом
7 ноября 2020

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал в эфире телеканала «АИСТ» о том, кто осуществлял управление областью, пока проходил лечение, о том, что предпринимает Правительство Иркутской области для стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией, о причинах возникших проблем.

Также он прокомментировал, как лечился от коронавируса.

«Самочувствие стало лучше. За две недели многое пережил, был этап такой эйфории, когда я понял, что пойду по лёгкой фазе такого лечения, но потом болезнь усложнилась, и я конечно, был вынужден госпитализироваться. Под наблюдением врачей провёл несколько недель для того, чтобы сегодня перед вами в полном здравии находиться и приступить к работе», — сказал глава региона.

Напомним, что глава региона был госпитализирован 27 октября, выписан из больницы 6 ноября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2700)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Российский врач назвал самый настораживающий симптом коронавируса
Названо самое распространенное место заражения коронавирусом
Более 13 тысяч заболевших коронавирусом выявили в Бурятии
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании