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250 заболевших коронавирусом выявлено в Приангарье за сутки

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заразившийся COVID-19, вчера был выписан из больницы.  На внеочередном заседании оперштаба он заявил, что эпидемиологическая ситуация в Приангарье остается крайне сложной, количество больных только увеличивается.

По данным оперативного штаба, на 7 ноября в Иркутской области подтверждены 250 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 26 264 заболевших.

За последние сутки умерли 18 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 650 человек: 527 от COVID-19, от иных заболеваний, не связанных с вирусом, 123 человека.

За последние сутки выздоровели 247 человек, за весь период эпидемии – 20 551.

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Количество госпитализированных в Иркутской области за сутки увеличилось на 19 до 4 265 человек.

Напомним, что пик заболеваемости в России эксперты ожидают 8-10 ноября, по их прогнозам в это время количество новых случаев составит 20-23 тыс. Аналитики Сбербанка прогнозируют пик заражения коронавирусом в России 8-12 ноября, на пике число новых случаев может достигнуть 23 тыс. Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни. Роспотребнадзор также ожидает пик в начале ноября. По мнению ведомства, на пике число новых случаев за сутки не должно превысить 20 тыс. Вчера в России впервые за сутки выявлено более 20 тыс. заболевших коронавирусом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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