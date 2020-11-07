В Иркутске выявлено 86 заболевших коронавирусом

Иркутск – лидер по количеству выявленных случаев коронавируса за последние сутки. В областном центре обнаружено 86 заболевших. Не утихает вспышка COVID-19 в Усть-Илимске, который находится на втором месте в регионе по количеству случаев COVID-19. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 7 ноября.
Из 250 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 86 (всего 11 787),
- в Усть-Илимске – 43 (всего 1 011),
- в Усть-Куте и Усть-Кутском районе – 25 (всего 1 583),
- в Нижнеудинском районе – 16 (всего 252),
- в Шелеховском районе – 12 (всего 204),
Читайте также:
7 ноября 2020
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:
- Иркутск – 11 787,
- Ангарск – 2 620,
- Иркутский район – 1 752,
- Усть-Кут – 1 583,
- Братск – 1 526.
По данным оперативного штаба, на 7 ноября в Иркутской области подтверждены 250 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 26 264 заболевших.