В Иркутске выявлено 86 заболевших коронавирусом

Иркутск – лидер по количеству выявленных случаев коронавируса за последние сутки. В областном центре обнаружено 86 заболевших. Не утихает вспышка COVID-19 в Усть-Илимске, который находится на втором месте в регионе по количеству случаев COVID-19. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 7 ноября.

Из 250 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 86 (всего 11 787), в Усть-Илимске – 43 (всего 1 011), в Усть-Куте и Усть-Кутском районе – 25 (всего 1 583), в Нижнеудинском районе – 16 (всего 252), в Шелеховском районе – 12 (всего 204),

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

Иркутск – 11 787, Ангарск – 2 620, Иркутский район – 1 752, Усть-Кут – 1 583, Братск – 1 526.

По данным оперативного штаба, на 7 ноября в Иркутской области подтверждены 250 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 26 264 заболевших.