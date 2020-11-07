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В Иркутске выявлено 86 заболевших коронавирусом

Иркутск – лидер по количеству выявленных случаев коронавируса за последние сутки. В областном центре обнаружено 86 заболевших. Не утихает вспышка COVID-19 в Усть-Илимске, который находится на втором месте в регионе по количеству случаев COVID-19. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 7 ноября.

Из 250 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  1. в Иркутске – 86 (всего 11 787),
  2. в Усть-Илимске – 43 (всего 1 011),
  3. в Усть-Куте и Усть-Кутском районе – 25 (всего 1 583),
  4. в Нижнеудинском районе – 16 (всего 252),
  5. в Шелеховском районе – 12 (всего 204),

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  1. Иркутск – 11 787,
  2. Ангарск – 2 620,
  3. Иркутский район – 1 752,
  4. Усть-Кут – 1 583,
  5. Братск – 1 526.

По данным оперативного штаба, на 7 ноября в Иркутской области подтверждены 250 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 26 264 заболевших.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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