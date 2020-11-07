Прогноз курса доллара на ноябрь 2020

В первый торговый день ноября доллар впервые с марта приближался к отметке 81 руб., а евро впервые с декабря 2014 г. превышал уровень 94 руб. Тем не менее рубль сумел второй месяц подряд сохранить 31-е место в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года. Этому способствовала слабость других аутсайдеров мирового валютного рынка, отмечают в своем обзоре аналитики БКС Брокер:



– Мощное нисходящее движение российской валюты, стартовавшее в конце октября, было спровоцировано ухудшением сразу нескольких факторов, которые и в предыдущие месяцы оказывали давление на все рынки.



В первую очередь это вторая волна пандемии, вынудившая многие страны частично или полностью вернуть ограничения, что увеличило риски замедления экономического восстановления. На фоне неспособности политических сил в США прийти к компромиссу по новому пакету фискальных стимулов это усилило страхи перед более глубоким и продолжительным кризисом глобальной экономики.



Приближение выборов президента США лишь усугубляло нервозность на всех рынках из-за рисков политического кризиса, вызванного возможным оспариванием проигравшей стороной итогов голосования, а также тех или иных негативных сочетаний результатов выборов на пост президента и в обе палаты Конгресса.



Однако уже на этой неделе после обновления очередных минимумов мировые рынки устремились вверх. Видимо, наступил апогей негативных настроений и жадность перевесила страхи на фоне относительно низких цен на многие активы. Кроме того, перелому нисходящей тенденции способствовали более сильные, чем ожидалось, данные по экономике ЕС и Китая, вышедшие в начале недели.



Российский рынок не остался в стороне от волны роста, охватившей другие площадки. Правда, рубль в понедельник слабо реагировал на всеобщий оптимизм, находясь под давлением крайне негативной динамики ОФЗ.



Возвращение интереса инвесторов к ОФЗ стало тем недостающим драйвером, который спровоцировал в четверг, 6 ноября, сильное восходящее движение рубля. Также фактором стремительного укрепления российской валюты выступило ускорение роста мировых рынков в наше отсутствие в среду, которое продолжилось и в четверг.



Данный импульс был вызван тем, что вероятный исход выборов в США, при котором президентом становится Байден, а демократическая партия на получает контроль над Сенатом, является существенным позитивом. С одной стороны, увеличиваются шансы на скорое принятие нового пакета фискальных стимулов, с другой, реализация непопулярных мер, обещанных Байденом, может быть отложена или в принципе невозможна.



В этом плане и возможное усиление антироссийских санкций, связанное с этим политиком, уменьшило свою актуальность, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Тем более, что соответствующий дисконт уже был полностью или даже излишне заложен в рублевые активы. Поэтому возможность ужесточения позиции США в отношении России будет рассматриваться инвесторами уже по факту конкретных действий, а их отсутствие может выступить дополнительным позитивом.



Таким образом, сейчас складываются достаточно благоприятные условия по крайней мере для более серьезной восходящей коррекции рубля. Этому будет способствовать и ужесточение риторики представителей ЦБ РФ, ведь на фоне произошедшего в последние недели ускорения инфляции возможности по дальнейшему смягчению монетарной политики почти полностью исчерпаны.



Тем не менее при сохранении стабильной ситуации на рынке нефти, а также высокого спроса на глобальные рисковые активы, рубль способен продолжить укрепляться с ближайшей целью 76 в паре с долларом. В случае закрепления под этим уровнем доллар может направиться к следующей поддержке, находящейся на отметке 74,6, а затем перейти к консолидации в коридоре 74,6–76.

Правда, негативное воздействие на рубль может начать оказывать фактор выплат по внешнему долгу российских компаний в декабре. Общая сумма составляет $15,2 млрд, что более чем в 3 раза превышает показатель ноября.Основными рисками для данного оптимистичного сценария по-прежнему будут выступать глобальная пандемия, слабость нефтяного рынка и возможное ухудшение геополитической обстановки.