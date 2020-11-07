«Фармасинтез» будет выпускать вакцину от коронавируса

«Фармасинтез» будет выпускать вакцину от COVID-19 «Спутник V». В качестве площадки выбран завод «Фармасинтез-Норд» в г. Санкт-Петербурге, об этом компания сообщила в Facebook.

3 ноября было подписано соглашение о передаче технологической документации с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Работы по трансферу технологий планируется завершить к концу года, подчеркивается в сообщении.

В октябре завод «Фармасинтез-Норд» прошел предварительный аудит, в рамках которого специалисты по технологии Центра Гамалеи подтвердили возможности использования производственного комплекса для изготовления вакцины,

На заводе уже готово современное оборудование для производства вакцины по полному циклу, включающее одноразовые системы для производства субстанции, а также комплекс оборудования для производства готовой формы лекарственного средства как в виде раствора, так и в виде лиофилизированного препарата.