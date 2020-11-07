В Приангарье количество тестирований на COVID-19 увеличат на 60%

Масштабы тестирования на коронавирус в Иркутской области должны быть максимально увеличены до 15 декабря 2020 года. Такую задачу перед руководством лабораторий, в которых осуществляется тестирование на COVID-19, поставил Губернатор региона Игорь Кобзев сегодня, 7 ноября, во время проведения оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

- По-прежнему много сообщений в социальных сетях об отсутствии лекарств в аптеках и проблемах с прохождением тестов на COVID-19. Люди жалуются на невозможность сдать тесты на коронавирус как платно, так и бесплатно. Коллеги, время очень сложное, прошу реагировать оперативно на информацию, которая идет от людей, - подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

Как доложила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова, на сегодняшний день тестирование на коронавирусную инфекцию в регионе проводят 13 лабораторий. Наращивать их мощности запланировано в три этапа.

По данным на 7 ноября, ежесуточное количество тестов составило 10 075 (5 125 – за счет бюджетных средств области и 4 950 - в качестве платной услуги). К 15 декабря эти данные должны вырасти до 16 485 в сутки (8 135- за бюджетные средства и 8 350 – в качестве платной услуги). Количество лабораторий в регионе к этому времени увеличится до 15.

Игорь Кобзев поручил определить за каждой лабораторией территориальную зону ответственности. Это позволит равномерно распределить нагрузку на учреждения.

По данным оперативного штаба, на 7 ноября в Иркутской области подтверждены 250 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 26 264 заболевших.