В Иркутской области наращивают коечный фонд для лечения ковидных больных

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев считает, что количества коек для лечения больных коронавирусом недостаточно. На заседании он поставил задачу увеличить коечный фонд на 320 коек до 20 ноября.

На сегодня в регионе функционирует 5 061 койка для лечения больных с коронавирусной инфекцией, из них 1 195 – основных и 3 866 дополнительных для оказания медицинской помощи пациентам со средней степенью тяжести течения заболевания.

– Очевидно, что при нынешних темпах распространения инфекции темпы наращивания коечного фонда недостаточные. Министром здравоохранения Михаилом Мурашко поставлена задача довести резерв коек, предназначенных для пациентов с COVID-19, до 20%. Все пациенты с дыхательной недостаточностью, нуждающиеся в кислородной поддержке, должны быть незамедлительно обеспечены медпомощью в стационарных условиях, – заявил Игорь Кобзев.

Глава региона поручил министерству здравоохранения предоставить к 10 ноября соответствующий план план-график решения этой задачи.

С 9 ноября в Ангарском перинатальном центре будет развернут ковидный госпиталь. Он рассчитан на 130 коек, к 97 из них будет подведут кислород.

– Чтобы подключить все 97 коек к кислороду необходимо 88 увлажнителей. Оборудование закуплено, уже отгружено в самолет. Ожидаем поставку, – доложил заместитель Губернатора Андрей Козлов.

Всего в Иркутской области с начала пандемии зарегистрировано 26 264 случая заболевания, из них 2 834 среди детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 1 098,4. За последние сутки прирост заболевших составил 250 человек. На лечении находятся 8 706 пациентов, из них 4 265 – в стационарах, 4 441 – на дому. С начала пандемии выздоровел 20 551 пациент, что составляет 78,2 % от общего числа заболевших.