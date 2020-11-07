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Коронавирус у норок нашли в шести странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) cсообщила, что коронавирусом инфицированы норки не только в Дании, но и еще в пяти странах.

«На настоящий момент шесть государств, а именно Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США, сообщили во Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE) о наличии вируса SARS-CoV-2 у норок на фермах»,— говорится в опубликованном в Женеве информационном бюллетене ВОЗ.

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Ранее стало известно, что в Дании убьют всех норок для предотвращения мутации коронавируса.  Соответствующее решение приняло правительство страны, сообщает Датское радио. «Все норки в Дании должны быть убиты», — сказала премьер-министр Метте Фредериксен в ходе пресс-конференции, прошедшей в режиме онлайн.

По данным организации, норки «заражаются от инфицированных коронавирусом людей». Несмотря на то, что передача коронавируса от животного к человеку возможно, в основном он все же передается между людьми. «Норки могут служить резервуаром для SARS-CoV-2, передавая вирус друг другу, и представляя риск в том, что касается передачи вируса от норок человеку. Люди могут затем передавать вирус внутри человеческой популяции. Может происходить также передача от человека норкам»,— сообщили в ВОЗ. При этом при передаче между человеком и животными «возможна генетическая модификация вируса».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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