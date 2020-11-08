Новый антирекорд: 256 заболевших коронавирусом выявлено в Приангарье

По данным оперативного штаба, на 8 ноября в Иркутской области подтверждены 256 новых случаев коронавируса, это антирекорд во второй волне эпидемии. Всего с начала эпидемии в регионе выявлено 26 520 заболевших.

Выздоровевших по-прежнему существенно меньше, чем заболевших. За последние сутки выздоровели 130 человек, за весь период эпидемии – 20 681.

За последние сутки умерли 17 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 667 человек: 544 от COVID-19, от иных заболеваний, не связанных с вирусом, 123 человека.

Количество госпитализированных в Иркутской области за сутки увеличилось на 63 до 4 328 человек.

По словам губернатора региона Игоря Кобзева, при нынешних темпах распространения инфекции темпы наращивания коечного фонда недостаточные. По решению оперштаба до 20 ноября решено увеличить коечный фонд для лечения ковидных больных на 320 коек, на сегодня в Иркутской области функционирует 5 061 койка.