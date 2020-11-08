В Бурятии выявлено 232 заболевших коронавирусом

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8 ноября выявлено 232 заболевших коронавирусом, всего с начала эпидемии – 13 438. Рост новых случаев прекратился, но эпидемиологическая обстановка остается сложной: количество заболевших существенно превышает количество выздоровевших.

Из 232 новых случаев COVID-19: 174 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 627 коек, занято – 2 260, свободно – 367. Занятость коечного фонда составляет 86%.

Амбулаторное лечение проходят 2 246 пациентов, наблюдается 12 035 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 8 692 (+86) человек.

За последние сутки в регионе 9 человек умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончались 240 человек.