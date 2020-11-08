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Мужчины тяжелее переносят коронавирус

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Мужчины тяжелее переносят коронавирус из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы, об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока.

По словам специалиста, мужской гормон (тестостерон), в отличие от женских половых гормонов — эстрогенов, не обладает свойством облегчать проникновение защитных белков внутрь клеток.

"Даже минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводят к тому, что эти антитела у женщин легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы", — подчеркнул эксперт.

Врач отметил, что у мужчин также более ярко выражены проявления атеросклероза. Речь идет о заболевании, поражающем артериальные сосуды по всему организму. "Тромбозы у мужчин на фоне коронавирусной инфекции развиваются чаще, и они более обширные, чем у женщин", — высказался иммунолог.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Новая вспышка коронавируса выявлена в Черемхово
Минздрав изменил правила лечения на дому пациентов с коронавирусом
Мужчины тяжелее переносят коронавирус
Все материалы сюжета

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