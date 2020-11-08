Новая вспышка коронавируса выявлена в Черемхово

Новая вспышка коронавируса выявлена в городе Черемхово Иркутской области, где суточная скорость заражений подскочила сразу до 8,6%. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 8 ноября.
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Из 256 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 74 (всего 11 861),
- в Усть-Куте и Усть-Кутском районе – 26 (всего 1 609),
- в Черемхово – 23 (всего 290),
- в Усть-Илимске – 20 (всего 1 031),
- в Нижнеудинском районе – 20 (всего 272).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:
- Иркутск – 11 861,
- Ангарск – 2 634,
- Иркутский район – 1 762,
- Усть-Кут – 1 609,
- Братск – 1 542.
По данным оперативного штаба, на 8 ноября в Иркутской области подтверждены 256 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 26 520 заболевших.
суточная скорость заражений подскочила сразу до 8,6%. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 8 ноября.