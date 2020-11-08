Новости

Новая вспышка коронавируса выявлена в Черемхово

Новая вспышка коронавируса выявлена в городе Черемхово Иркутской области, где суточная скорость заражений подскочила сразу до 8,6%. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 8 ноября.

Читайте также:

Минздрав изменил правила лечения на дому пациентов с коронавирусом
8 ноября 2020
В России третий день подряд выявлено больше 20 тыс. заразившихся коронавирусом
8 ноября 2020

Из 256 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  1. в Иркутске – 74 (всего 11 861),
  2. в Усть-Куте и Усть-Кутском районе – 26 (всего 1 609),
  3. в Черемхово – 23 (всего 290),
  4. в Усть-Илимске – 20 (всего 1 031),
  5. в Нижнеудинском районе – 20 (всего 272).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 11 861,
  2. Ангарск – 2 634,
  3. Иркутский район – 1 762,
  4. Усть-Кут – 1 609,
  5. Братск – 1 542.

По данным оперативного штаба, на 8 ноября в Иркутской области подтверждены 256 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 26 520 заболевших.

суточная скорость заражений подскочила сразу до 8,6%. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 8 ноября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2715)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Новая вспышка коронавируса выявлена в Черемхово
Минздрав изменил правила лечения на дому пациентов с коронавирусом
Мужчины тяжелее переносят коронавирус
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании