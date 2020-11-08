Новая вспышка коронавируса выявлена в Черемхово

Новая вспышка коронавируса выявлена в городе Черемхово Иркутской области, где суточная скорость заражений подскочила сразу до 8,6%. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 8 ноября.

Из 256 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 74 (всего 11 861), в Усть-Куте и Усть-Кутском районе – 26 (всего 1 609), в Черемхово – 23 (всего 290), в Усть-Илимске – 20 (всего 1 031), в Нижнеудинском районе – 20 (всего 272).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

Иркутск – 11 861, Ангарск – 2 634, Иркутский район – 1 762, Усть-Кут – 1 609, Братск – 1 542.

По данным оперативного штаба, на 8 ноября в Иркутской области подтверждены 256 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 26 520 заболевших.

суточная скорость заражений подскочила сразу до 8,6%. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 8 ноября.