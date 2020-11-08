ВТБ: жители Москвы и Петербурга сократили траты в барах и клубах из-за ограничений

Жители и гости Москвы стали реже посещать ночные клубы и бары после введения ограничений 19 октября. По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, выручка столичных заведений после ввода обязательного check-in с помощью QR-кода снизилась на 7% по сравнению с началом месяца и на 12% — по сравнению с октябрем прошлого года. В Санкт-Петербурге сокращение трат стало значительнее: на 22% и 58% соответственно.

Оборот баров и ночных клубов Москвы с 19 октября по 1 ноября составил 37 млн рублей (по статистике эквайрингового бизнеса ВТБ), что на 12% меньше, чем в этот же период годом ранее, и на 7% ниже, чем за предыдущие две недели. Количество транзакций в ночных заведениях столицы также снизилось на 7% к началу октября — до 35 тыс. (-2% к аналогичному периоду прошлого года).

Такая тенденция противоречит традиционному росту посещаемости этой категории заведений осенью. Так, во второй половине октября 2019 года жители и гости столицы ходили в бары и ночные клубы на 5% чаще, чем в первые две недели месяца, и потратили там на 4% больше.

В Санкт-Петербурге, где с 26 октября рестораны, кафе и бары в ночные часы полностью закрыты для посетителей и где запрещены развлекательные программы в заведениях общепита, обороты рынка снизились значительнее. За первую неделю действия ограничений выручка баров и ночных клубов в Северной столице сократились на 22% к предыдущей неделе и на 58% к этому же периоду 2019 года. Количество транзакций уменьшилось на 28% неделя к неделе и на 44% год к году.

«Традиционно во второй половине осени мы фиксируем рост выручки московских баров и ночных клубов. Этому способствует ухудшение погодных условий, окончание дачного сезона и проведение развлекательных мероприятий в заведениях общепита. В этом году из-за роста случаев COVID-19 и введения системы QR-кодов мы видим обратную тенденцию, — комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

«Сравнение динамики числа транзакций в Москве и Петербурге говорит о том, что введение QR-кодов повлияло на рынок менее значительно, чем полный запрет на работу заведений в ночные часы. Кроме того, москвичи в меньшей степени готовы полностью отказываться от развлечений из-за ограничений, чем петербуржцы», — добавляет он.