ВТБ запускает промо-вклад «Новогодний» с доходностью до 5,3% годовых

С 6 ноября ВТБ предлагает своим клиентам новый вклад «Новогодний», который можно оформить на 4 месяца со ставкой до 4,3% годовых и увеличить доходность на 1 п.п., подключив опцию «Сбережения» по Мультикарте.

Новый вклад рассчитан на 4 месяца, минимальный взнос составляет 1 тыс. рублей при размещении средств в ВТБ-Онлайн и 30 тыс. рублей — в офисах банка. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет или капитализируются по усмотрению клиента.

«Традиционно в преддверии новогодних праздников банки предлагают специальные условия по вкладам, что позволяет сохранить средства на период праздничных трат и быстрее накопить на крупные покупки. Этот год не стал исключением: с 6 ноября мы предлагаем сезонный вклад „Новогодний“. Новый продукт позволяет разместить средства на короткий срок под выгодный процент и подойдет всем категориям вкладчиков: тем, кто давно с нами, и тем, кто только знакомится с банком и пока готов разместить небольшую сумму», — отмечает Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.

Для клиентов, которые планируют долгосрочное размещение денег, доступен юбилейный вклад «История успеха» со ставкой 4,5% годовых на срок 1,5 года. Кроме того, средства можно разместить на депозитах базовой линейки — «Вклад в будущее» и «Большие возможности» — и на накопительном счете «Копилка». Клиенты могут увеличить доходность сберегательных инструментов на 1% годовых при подключении опции «Сбережения» по Мультикарте

По итогам 9 месяцев 2020 г. портфель привлеченных средств физлиц ВТБ увеличился на 15%, превысив 6 трлн рублей (с учетом инвестпродуктов). На основные сберегательные продукты (вклады, накопительные и текущие счета и т.д.) пришлось 4,5 трлн рублей привлеченных средств, рост с начала года составил более 4%. Портфель вкладов превышает 2,5 трлн рублей.