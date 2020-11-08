Sber Private Banking признан лучшим private-банком Центральной и Восточной Европы по качеству сервиса в кризис

Sber Private Banking завоевал премию World’s Best Private Banks Awards 2021 международного издания Global Finance сразу в двух номинациях.

Третий год подряд Sber Private Banking признаётся лучшим private-банком России.

Кроме того, второй год подряд Sber Private Banking побеждает в международной номинации премии: в этот раз жюри отметило «Превосходное качество сервиса в кризис в Центральной и Восточной Европе» (Excellence in Crisis: Client Services in Central and Eastern Europe), а в прошлом году банк был назван «Лучшим Private Bank для владельцев бизнеса в Центральной и Восточной Европе» (Best Private Bank for Business Owners in Central and Eastern Europe).

Евгения Тюрикова, глава Sber Private Banking:

«Впервые победив в международной номинации в прошлом году, мы доказали, что научились на равных конкурировать с мировыми лидерами. Повторение этого результата говорит о том, что достигнутый уровень уже стал для нас стандартом работы. В этот раз жюри премии отметило высокое качество наших сервисов в кризис — это особенно ценно, учитывая наш фокус на всестороннюю поддержку клиентов в период пандемии коронавируса и сложной ситуации на фондовых рынках. Так что наши клиенты могут быть уверены, что сервис Sber Private Banking не только лидирует на российском рынке, но и соответствует лучшим мировым практикам».

В рейтинг вошли глобальные и региональные банки, предоставляющие услуги private banking. Американский J. P. Morgan победил в номинации «Лучший частный банк в мире», Northern Trust стал лучшим банком, оказывающим сервисы family office, а Credit Suisse признан лучшим банком для предпринимателей. Рейтинг Global Finance основан на финансовых показателях деятельности банков, результатах независимых исследований, а также оценках независимых экспертов, руководителей и инсайдеров отрасли.

Global Finance — авторитетное международное издание, посвящённое финансовой и банковской индустрии. История издания насчитывает более 30 лет, штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Аудиторию издания составляют высшие руководители крупных международных и финансовых компаний, принимающие ключевые решения в сфере бизнеса и инвестиций. Global Finance ежегодно отмечает лучшие финансовые институты по всему миру в рамках своей премии, которая стала стандартом качества для финансовой отрасли.

Sber Private Banking — подразделение Сбера, которое занимается обслуживанием частных клиентов с активами от 100 млн рублей. Руководствуясь принципом «открытой архитектуры», подразделение предоставляет клиентам доступ ко всем продуктам и услугам экосистемы Сбера, а также партнёров в России и за рубежом.