День инвестора Сбера пройдёт в онлайн-формате 30 ноября — 1 декабря

30 ноября Сбер проведёт День инвестора (Investor Day) в онлайн-формате. 1 декабря состоятся дополнительные сессии с лидерами бизнес-направлений.
Компания представит новую Стратегию развития до 2023 года и дивидендную политику, поделится ожиданиями по развитию отдельных направлений экосистемы Сбера, а также проведёт онлайн-дискуссии с инвесторами и аналитиками.
Команду спикеров Сбера представят:
- Герман Греф — Президент, Председатель Правления;
- Александр Ведяхин — первый заместитель Председателя Правления;
- Лев Хасис — первый заместитель Председателя Правления;
- Анатолий Попов — заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»;
- Александра Бурико — член Правления, старший вице-президент, финансовый директор;
- Наталья Алымова — старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием»;
- Джангир Джангиров — старший вице-президент, руководитель блока «Риски»;
- Кирилл Царёв — старший вице-президент, руководитель блока «Розничный бизнес»;
- Юлия Чупина — старший вице-президент, руководитель блока «Стратегия и развитие», куратор блока HR;
- Давид Рафаловский — СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии»;
- Асан Курмангужин — генеральный директор СберМаркета;
- Александр Сысоев — основатель 2ГИС.
Для участия в мероприятии вы можете зарегистрироваться по ссылке.