День инвестора Сбера пройдёт в онлайн-формате 30 ноября — 1 декабря

30 ноября Сбер проведёт День инвестора (Investor Day) в онлайн-формате. 1 декабря состоятся дополнительные сессии с лидерами бизнес-направлений.

Компания представит новую Стратегию развития до 2023 года и дивидендную политику, поделится ожиданиями по развитию отдельных направлений экосистемы Сбера, а также проведёт онлайн-дискуссии с инвесторами и аналитиками.

Команду спикеров Сбера представят:

Герман Греф — Президент, Председатель Правления;

Александр Ведяхин — первый заместитель Председателя Правления;

Лев Хасис — первый заместитель Председателя Правления;

Анатолий Попов — заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»;

Александра Бурико — член Правления, старший вице-президент, финансовый директор;

Наталья Алымова — старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием»;

Джангир Джангиров — старший вице-президент, руководитель блока «Риски»;

Кирилл Царёв — старший вице-президент, руководитель блока «Розничный бизнес»;

Юлия Чупина — старший вице-президент, руководитель блока «Стратегия и развитие», куратор блока HR;

Давид Рафаловский — СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии»;

Асан Курмангужин — генеральный директор СберМаркета;

Александр Сысоев — основатель 2ГИС.

Для участия в мероприятии вы можете зарегистрироваться по ссылке.