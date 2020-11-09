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День инвестора Сбера пройдёт в онлайн-формате 30 ноября — 1 декабря

30 ноября Сбер проведёт День инвестора (Investor Day) в онлайн-формате. 1 декабря состоятся дополнительные сессии с лидерами бизнес-направлений.

Компания представит новую Стратегию развития до 2023 года и дивидендную политику, поделится ожиданиями по развитию отдельных направлений экосистемы Сбера, а также проведёт онлайн-дискуссии с инвесторами и аналитиками.

Команду спикеров Сбера представят:

  • Герман Греф — Президент, Председатель Правления;
  • Александр Ведяхин — первый заместитель Председателя Правления;
  • Лев Хасис — первый заместитель Председателя Правления;
  • Анатолий Попов — заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»;
  • Александра Бурико — член Правления, старший вице-президент, финансовый директор;
  • Наталья Алымова — старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием»;
  • Джангир Джангиров — старший вице-президент, руководитель блока «Риски»;
  • Кирилл Царёв — старший вице-президент, руководитель блока «Розничный бизнес»;
  • Юлия Чупина — старший вице-президент, руководитель блока «Стратегия и развитие», куратор блока HR;
  • Давид Рафаловский — СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии»;
  • Асан Курмангужин — генеральный директор СберМаркета;
  • Александр Сысоев — основатель 2ГИС.

Для участия в мероприятии вы можете зарегистрироваться по ссылке.

 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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