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США планируют ввести новые санкции против Ирана

Администрация Трампа планирует объявлять о новых санкциях против Ирана каждую неделю до 20 января — дня инаугурации Байдена, сообщает РБК со ссылкой на Axisos. Меры не затронут ядерную программу, но будут связаны с программой баллистических ракет.

Как пишет Axios, спецпредставитель США по Ирану Эллиот Абрамс ранее заявил на закрытом мероприятии, что администрация Трампа планирует объявлять о новых санкциях каждую неделю. Собеседники Axios считают, что такой «поток» санкций усилит давление на Тегеран, а также создаст препятствия для администрации Байдена, если та решит вернуться в ядерную сделку по Ирану.

Как пишет издание, в воскресенье, 8 ноября, Абрамс прибыл в Израиль, где встретился с премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху и советником по национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом, чтобы обсудить план санкций. На следующий день, 9 ноября, Абрамс должен провести встречу с главой Минобороны Израиля Бенни Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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