Россияне назвали главные ценности страхового рынка

Характеризуя страховые компании, потребители в первую очередь говорят об их надежности, честности и безопасности. Таким образом, большинству компаний сектора свойственны ценности, которые респонденты определяют как основные для страховых организаций, сообщает исследовательский холдинг Ромир.

Одна из основополагающих ценностей отрасли – безопасность – не выделяется как особенная характеристика какой-либо страховой компании. Также ни одна из компаний не считается семейной, в то время как семья является одной из наиболее важных общечеловеческих ценностей. Ни у одной страховой компании не выражены такие характеристики как бережливость, равенство и щедрость. Мы видим в этом дополнительные возможности для существующих и новых игроков рынка в коммуникации и позиционировании своих компаний.

Результаты показали, что главной ценностью отрасли страхования является надежность (62% указали ее как основную характеристику страховых компаний). Также потребители страховой отрасли хотят ощущать безопасность (54%), честность (53%) и социальную ответственность страховых компаний (46%).

Во вторую очередь потребители ждут от страховых компаний индивидуальности и простоты, а также ассоциируют их со статусностью и достатком.

Самая молодая группа респондентов (18-25 лет) чаще других отмечали значимость такой ценности, как равенство (социальное, экономическое): 26% против 15% в целом по выборке. Других различий по возрасту участников исследования, а также значимых различий мнений респондентов разного пола и региона проживания в ходе анализа не выявлено.

Топ-3 ценности страхового рынка (надежность, безопасность и честность) также являются одними из ключевых общечеловеческих ценностей, т. е. ценностей, которыми участники опроса руководствуются в жизни. Образованность, достаток и бережливость, являющиеся более важными жизненными принципами участников исследования, в рейтинге ценностей страхового рынка оказались менее значимыми. И, наоборот, статусность, индивидуальность и простота, которые в общечеловеческом рейтинге ценностей занимают невысокие позиции, на рынке страхования имеют больший вес.