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С начала пандемии в Бурятии зафиксировали более 13,6 тыс. случаев коронавируса

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По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 9 ноября выявлено 229 заболевших коронавирусом, всего с начала эпидемии – 13 667.

Из 229 новых случаев COVID-19: 186 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 627 коек, занято – 2 270, свободно – 357. Занятость коечного фонда составляет 86,4%.

Амбулаторное лечение проходят 2 270 пациентов, наблюдается 12 111 человек. 

Всего выздоровели от COVID-19 – 8 743 (+51) человека. За последние сутки в регионе 5 человек умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончались 245 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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