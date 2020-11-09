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Иркутянин оплатил задолженность в 300 тыс. рублей, чтобы продать недвижимость

Гражданин оплатил задолженность в пользу налоговой инспекции в размере 241 тыс. рублей, за жилищно-коммунальные услуги в размере 70 тыс. рублей и госпошлины в размере 2,5 тыс. рублей, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

При обращении в Росреестр по Иркутской области для купли-продажи недвижимого имущества должнику отказали. Он сразу же явился на прием к судебному приставу, где неплательщику было разъяснено, что запрет не будет снят до тех пор, пока задолженность не будет оплачена в полном объеме. 

В скором времени на депозитный счет отделения судебных приставов поступили денежные средства. Ограничения были сняты и гражданин смог продать свое имущество.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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