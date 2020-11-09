Названы главные ошибки пациентов и медиков при тестировании на коронавирус

Ложные результаты тестов на коронавирус могут быть связаны сразу с несколькими ошибками как работников, так и пациентов. Об этом РБК рассказали представители лабораторий, где проводят исследования на COVID-19.

Во временных рекомендациях Минздрава указано, что биоматериал необходимо брать из двух локаций: ротоглотки и носоглотки. «Если медсестра берет только из ротоглотки или только из носа, то есть вероятность получить ложноотрицательный результат», — рассказала РБК заместитель генерального директора «Лабораторной службы Хеликс» Дарья Горякина. Она добавила, что при взятии мазка важна стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок, куда помещается проба. Кроме того, медработник должен быть в чистых одноразовых перчатках.

«Для того чтобы взять мазок из горла, необходимо зондом провести по его задней стенке, не касаясь щек и языка. Для взятия пробы из носа зонд вводится в ноздрю на 2–3 см, процедура безболезненная, может вызвать чихание», — пояснили в «Лабораторной службе Хеликс» процесс взятия пробы.

Чтобы правильно взять пробу, медицинский работник должен сначала обработать антисептиком руки в перчатках, затем расстелить на столе салфетку, на правую сторону которой кладется отработанный расходный материал, на левую — неиспользованный, рассказали РБК в пресс-службе лаборатории «Гемотест». После он должен надеть вторую, нестерильную пару перчаток поверх стерильной и собрать зондом биоматериал, прижимая язык пациента стерильным шпателем.

Результат теста зависит и от подготовки самого пациента. Дарья Горякина отметила, что перед мазком на COVID-19 рекомендуется минимум за час не употреблять пищу, не пить, не чистить зубы, не полоскать рот, не жевать жевательную резинку, не курить. Нельзя также промывать нос или закапывать лекарства. «Вышеперечисленные действия могут влиять на количество копий вируса, остающихся на слизистых, а, следовательно, и на результат самого анализа», — рассказала она.