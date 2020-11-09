252 человека заболели коронавирусом за сутки в Иркутской области

Администрация Куйтунского района Иркутской области на официальном сайте опубликовала оперативную информацию о ситуации с коронавирусом на территории Приангарья по состоянию на 9 ноября. Согласно данным, суточный прирост заболевших инфекцией составил 252 человека.

Из указанного количества 180 человек госпитализированы. Всего болеют 26,8 тысячи человек. 62 человека проходят лечение амбулаторно.

За сутки в Иркутской области выздоровели 14 человек, умерли непосредственно от коронавируса 12 человек, от иных заболеваний – 1.