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252 человека заболели коронавирусом за сутки в Иркутской области

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Администрация Куйтунского района Иркутской области на официальном сайте опубликовала оперативную информацию о ситуации с коронавирусом на территории Приангарья по состоянию на 9 ноября. Согласно данным, суточный прирост заболевших инфекцией составил 252 человека.

Из указанного количества 180 человек госпитализированы. Всего болеют 26,8 тысячи человек. 62 человека проходят лечение амбулаторно.

За сутки в Иркутской области выздоровели 14 человек, умерли непосредственно от коронавируса 12 человек, от иных заболеваний – 1.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Школы девяти муниципалитетов Иркутской области продолжили работать в очном режиме
Усть-Илимск стал лидером по суточному приросту больных коронавирусом в Приангарье
252 человека заболели коронавирусом за сутки в Иркутской области
Все материалы сюжета

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