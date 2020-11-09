Экологический диктант пройдет онлайн в середине ноября

Всероссийский Экодиктант, приуроченный ко Всемирному дню вторичной переработки отходов, пройдет 15 и 16 ноября 2020 года в онлайн-формате. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на портале экодиктант.рус в указанные даты и пройти онлайн-тестирование, сообщают в областной администрации.

Участникам диктанта предстоит ответить на вопросы по экологии и защите окружающей среды. Мероприятие призвано повысить экологическую грамотность, культуру россиян и популяризовать экологические знания.

Организаторами Экодиктанта выступают Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» и Общероссийское общественное движение «Ангел-ДетствоХранитель».

В настоящий момент на портале Экодиктанта доступны экопросветительские уроки для подготовки, а также подробные видеоинструкции, полезные и познавательные материалы по вопросам раздельного сбора и переработки отходов, охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха, пожарной безопасности в лесах, защиты исчезающих видов животных и растений.