Убыль населения отмечается в России пятый год подряд – эксперты

Счетная палата РФ обнародовала данные, согласно которым в России пятый год подряд отмечается убыль населения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

В январе–июле 2020 года естественная убыль населения возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 30% и составила 316,3 тысячи человек. Счетная палата называет демографическую обстановку в стране в текущем году неблагоприятной.

«В 78 субъектах РФ отмечалось снижение числа родившихся, одновременно в 62 субъектах возросло число умерших. <…> В целом по стране в январе–июле 2020 года число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся (в аналогичном периоде 2019 года — в 1,2 раза), в 41 субъекте РФ это превышение составило 1,5 – 2,4 раза», – цитирует издание доклад ведомства.

Число родившихся в январе–июле 2020 года составило 811,7 тысячи человек, что на 5,7 %, меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Число умерших возросло до 1,1 миллиона человек, что на 5,1 % больше, чем в январе-июле 2019 года.