Ранее назначенные меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством продлены на срок до 1 марта 2021 года без подачи заявлений гражданами, сообщают в районной администрации.
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Меры социальной поддержки жителям Иркутского района продлят автоматически до 1 марта 2021 года
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