Дома на 27 улицах и переулках Ленинского района Иркутска остались без света из-за аварии

Иркутская электросетевая компания на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила об аварии, в результате которой дома на 27 улицах и переулках Ленинского района города остались без света.

Речь о переулках 1-й Локомотивный, 2-й Локомотивный, 3-й Советский, 4-й Советский, 5-й Советский, 6-й Советский, 7-й Советский, Архипова, Грекова, Мичурина, Семашко, Школьный-Грекова, а также улицах Баумана, Вавилова, Владимирского, Мичурина, Орджоникидзе, Павла Красильникова, Пржевальского, Рабоче-крестьянская, Розы Люксембург, Севастопольская, Софьи Ковалевской, Тельмана, Ушинского, Щербакова, Ярославского.

В настоящая время на месте ЧП работает бригада Южных электрических сетей, которая выясняет причину поломки и устраняет ее. Свет в дома обещают вернуть до 13:30 по местному времени.