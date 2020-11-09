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Дома на 27 улицах и переулках Ленинского района Иркутска остались без света из-за аварии

Иркутская электросетевая компания на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила об аварии, в результате которой дома на 27 улицах и переулках Ленинского района города остались без света.

Речь о переулках 1-й Локомотивный, 2-й Локомотивный, 3-й Советский, 4-й Советский, 5-й Советский, 6-й Советский, 7-й Советский, Архипова, Грекова, Мичурина, Семашко, Школьный-Грекова, а также улицах Баумана, Вавилова, Владимирского, Мичурина, Орджоникидзе, Павла Красильникова, Пржевальского, Рабоче-крестьянская, Розы Люксембург, Севастопольская, Софьи Ковалевской, Тельмана, Ушинского, Щербакова, Ярославского.

В настоящая время на месте ЧП работает бригада Южных электрических сетей, которая выясняет причину поломки и устраняет ее. Свет в дома обещают вернуть до 13:30 по местному времени.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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