Потребление электроэнергии в Иркутской области в октябре увеличилось на 1%

По данным Филиала Иркутского РДУ, потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области за октябрь 2020 года составило 4 784,4 млн кВт•ч, что на 1,0% больше аналогичного показателя 2019 года.

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области за октябрь 2020 года составила 5 049,2 млн кВт•ч, что на 1,6% меньше, чем за октябрь прошлого года. При этом суммарная выработка тепловых электростанций (ТЭС) и электростанций промышленных предприятий области за октябрь снизилась на 1,2 %, составив 955,7 млн кВт•ч. Выработка гидроэлектростанций (ГЭС) снизилась на 1,7 %, до 4 093,4 млн кВт•ч.

С начала 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 45 369,7 млн кВт•ч, что больше объема потребления за январь – октябрь 2019 года на 1,1 %. Без учета влияния дополнительного дня високосного года потребление электроэнергии увеличилось на 0,7 %.

С начала 2020 года электростанции Иркутской области выработали 47?789,7 млн кВт•ч, что на 2,7?% больше объема выработки за десять месяцев 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года выработка электроэнергии увеличилась на 2,3%. При этом выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий составила 9196,3 млн кВт•ч, что на 7,3 % меньше, чем за такой же период 2019 года. Выработка ГЭС составила 38 593,4 млн кВт•ч, увеличившись на 5,3?% относительно аналогичного периода 2019 года.

В октябре 2020 года потребность в электроэнергии энергосистемы Иркутской области обеспечивалась электростанциями операционной зоны Иркутского РДУ. Избыток электроэнергии, произведенной на территории энергосистемы региона, передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. За октябрь 2020 года переток из энергосистемы Иркутской области составил 264,8 млн кВт•ч, всего с начала года – 2420 млн кВт•ч.