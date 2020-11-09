Усть-Илимск стал лидером по суточному приросту больных коронавирусом в Приангарье

Город Усть-Илимск Иркутской области стал лидером среди городов Приангарья по суточному приросту больных коронавирусом – за сутки здесь заболели 54 человека. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19 в регионе за 9 ноября, опубликованная на сайте регправительства.
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Из 252 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Усть-Илимске – 54 (всего 1 085),
- в Иркутске – 48 (всего 11 909),
- в Тулуне – 36 (всего 214),
- в Иркутском районе – 16 (всего 1778),
- в Усть-Кутском районе – 16 (всего 1625),
- в Свирске – 16 (всего 168).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:
- Иркутск – 11 909,
- Ангарск – 2 634,
- Иркутский район – 1 778,
- Усть-Кутский район – 1 625,
- Братск – 1 546.
По состоянию на 9 ноября всего за период эпидемии в регионе выявлено 26,8 тысячи заболевших.