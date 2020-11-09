Усть-Илимск стал лидером по суточному приросту больных коронавирусом в Приангарье

Город Усть-Илимск Иркутской области стал лидером среди городов Приангарья по суточному приросту больных коронавирусом – за сутки здесь заболели 54 человека. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19 в регионе за 9 ноября, опубликованная на сайте регправительства.

Из 252 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Усть-Илимске – 54 (всего 1 085),

в Иркутске – 48 (всего 11 909),

в Тулуне – 36 (всего 214),

в Иркутском районе – 16 (всего 1778),

в Усть-Кутском районе – 16 (всего 1625),

в Свирске – 16 (всего 168).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

Иркутск – 11 909,

Ангарск – 2 634,

Иркутский район – 1 778,

Усть-Кутский район – 1 625,

Братск – 1 546.

По состоянию на 9 ноября всего за период эпидемии в регионе выявлено 26,8 тысячи заболевших.