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Усть-Илимск стал лидером по суточному приросту больных коронавирусом в Приангарье

Город Усть-Илимск Иркутской области стал лидером среди городов Приангарья по суточному приросту больных коронавирусом – за сутки здесь заболели 54 человека. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19 в регионе за 9 ноября, опубликованная на сайте регправительства.

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Из 252 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Усть-Илимске – 54 (всего 1 085),
  • в Иркутске – 48 (всего 11 909),
  • в Тулуне – 36 (всего 214),
  • в Иркутском районе – 16 (всего 1778),
  • в Усть-Кутском районе – 16 (всего 1625),
  • в Свирске – 16 (всего 168).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

  • Иркутск – 11 909,
  • Ангарск – 2 634,
  • Иркутский район – 1 778,
  • Усть-Кутский район – 1 625,
  • Братск – 1 546.

По состоянию на 9 ноября всего за период эпидемии в регионе выявлено 26,8 тысячи заболевших.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Усть-Илимск стал лидером по суточному приросту больных коронавирусом в Приангарье
252 человека заболели коронавирусом за сутки в Иркутской области
Все материалы сюжета

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