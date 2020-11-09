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Генпланы двух муниципалитетов на Байкале суд признал недействительными

Апелляционный суд признал недействительными генеральные планы Листвянского и Хужирского муниципальных образований, расположенных на побережье озера Байкал, в связи с тем, что документы были приняты с нарушениями, сообщает ТАСС.

«Решение [Иркутского областного суда – прим. ТАСС] оставлено без изменения», – цитирует издание материалы дел.

В сообщении отмечается, что ранее документы МО были приняты с нарушениями, что повлекло за собой хаотичную застройку побережья и освоение лесов, находящихся под защитой.  Оба муниципалитета располагаются на территории Прибайкальского национального парка и входят в границы объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – озера Байкал, – что обязывает местные власти согласовывать генпланы с Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

По результатам дела власти обеих территорий должны устранить нарушения и принять новые генпланы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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