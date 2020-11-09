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Школы девяти муниципалитетов Иркутской области продолжили работать в очном режиме

Власти девяти территорий Приангарья не стали переводить школы на удаленку и оставили их работать в очном режиме, сообщает пресс-служба регправительства.

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Речь об образовательных учреждениях Балаганского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Тайшетского, Тулунского, Усть-Удинского, Шелеховского районов, города Свирска.

На дистанционное обучение перешли школы Иркутска, Ангарска, Братска, Зимы, Усть-Илимска, Аларского, Баяндаевского, Братского, Иркутского, Осинского, Слюдянского, Эхирит-Булагатского районов.

«Остальные муниципалитеты (21 из 42) выбрали смешанный формат. К примеру, 1-4 и 9-11 классы учатся очно, остальные – дистанционно», – отмечается в сообщении регправительства.

Такие меры – временные, они рассчитаны на 2 недели. После этого муниципалитеты будет действовать по ситуации и по возможности переходить вновь на очный режим.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Школы девяти муниципалитетов Иркутской области продолжили работать в очном режиме
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252 человека заболели коронавирусом за сутки в Иркутской области
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