На улицах поселка Усть-Ордынский, названным в честь героев Великой Отечественной войны, установили билборды

Они появились на пяти улицах города. Об этом сообщил заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

– Это один из многих проектов, реализованных в УОБО в рамках юбилейного года – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эти информационные стенды позволят привлечь внимание молодежи к изучению истории улиц в родном поселке. На изготовление билбордов и стендов направлено около 70 тысяч рублей из областного бюджета, реализацией проекта занимались сотрудники областного государственного бюджетного учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм», – отметил Анатолий Прокопьев.

По словам главы округа, героев Советского Союза из УОБО – шестеро, но улицы, названной в честь Иннокентия Васильевича Кузнецова – уроженца Нукутского района, в поселке Усть-Ордынский нет. Его именем будет названа одна из новых улиц. Соответствующее обращение направлено администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа в адрес МО «Усть-Ордынское».