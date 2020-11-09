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Школы крупных городов Иркутской области остаются на дистанционке

Решение о форме обучения на ближайшие одну-две недели в соответствии с указом губернатора Иркутской области принимали в каждом муниципалитете, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку. Об этом сообщили в министерстве образования региона.



Таким образом, в очном формате работают все школы:

  • Балаганского р-на,
  • Катангского р-на,
  • Киренского р-на,
  • Мамско-Чуйского р-на,
  • Тайшетского р-на,
  • Тулунского р-на,
  • Усть-Удинского р-на,
  • Шелеховского р-на,
  • Свирска.

На дистанционное обучение временно перешли школы крупных городов области:

  • Иркутска,
  • Ангарска,
  • Братска,
  • Зимы,
  • Усть-Илимска,
  • Аларского р-на,
  • Баяндаевского р-на,
  • Братского р-на,
  • Иркутского р-на,
  • Осинского р-на,
  • Слюдянского р-на,
  • Эхирит-Булагатского р-на.

Остальные муниципалитеты (21 из 42) выбрали смешанный формат. К примеру, 1-4 и 9-11 классы учатся очно, остальные – дистанционно.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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