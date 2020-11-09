Школы крупных городов Иркутской области остаются на дистанционке

Решение о форме обучения на ближайшие одну-две недели в соответствии с указом губернатора Иркутской области принимали в каждом муниципалитете, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку. Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Таким образом, в очном формате работают все школы:
- Балаганского р-на,
- Катангского р-на,
- Киренского р-на,
- Мамско-Чуйского р-на,
- Тайшетского р-на,
- Тулунского р-на,
- Усть-Удинского р-на,
- Шелеховского р-на,
- Свирска.
На дистанционное обучение временно перешли школы крупных городов области:
- Иркутска,
- Ангарска,
- Братска,
- Зимы,
- Усть-Илимска,
- Аларского р-на,
- Баяндаевского р-на,
- Братского р-на,
- Иркутского р-на,
- Осинского р-на,
- Слюдянского р-на,
- Эхирит-Булагатского р-на.
Остальные муниципалитеты (21 из 42) выбрали смешанный формат. К примеру, 1-4 и 9-11 классы учатся очно, остальные – дистанционно.