Школы крупных городов Иркутской области остаются на дистанционке

Решение о форме обучения на ближайшие одну-две недели в соответствии с указом губернатора Иркутской области принимали в каждом муниципалитете, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Балаганского р-на,

Катангского р-на,

Киренского р-на,

Мамско-Чуйского р-на,

Тайшетского р-на,

Тулунского р-на,

Усть-Удинского р-на,

Шелеховского р-на,

Свирска.

На дистанционное обучение временно перешли школы крупных городов области:

Иркутска,

Ангарска,

Братска,

Зимы,

Усть-Илимска,

Аларского р-на,

Баяндаевского р-на,

Братского р-на,

Иркутского р-на,

Осинского р-на,

Слюдянского р-на,

Эхирит-Булагатского р-на.

Остальные муниципалитеты (21 из 42) выбрали смешанный формат. К примеру, 1-4 и 9-11 классы учатся очно, остальные – дистанционно.