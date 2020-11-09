Байкальский Сбербанк принял участие в Международной конференции о природном туризме

28-30 октября в Сочи состоялась III Международная конференция «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России». В ее работе приняли участие эксперты Байкальского Сбербанка, сообщают в пресс-службе банка.

Ведущие специалисты по природному туризму из разных стран - видные российские и международные эксперты, подвижники заповедного дела, представители научных сообществ, государственные и общественные деятели обсудили актуальные проблемы развития природного туризма. Главным фокусом конференции стала разработка правил и стандартов туристической отрасли России.

Доклад Байкальского банка Сбербанка на конференции прозвучал в рамках отдельной сессии «Устойчивое развитие Байкальской природной территории как природно-туристской дестинации мирового уровня». Презентация представила слушателям конференции сформированный в Сбере подход ESG (Ecological, social and corporate governance, «факторы окружающей среды, социальные и управленческие»), опыт сотрудничества с ответственными инвесторами в сфере экологического туризма и их проектах, также были озвучены примеры сохранения и ответственного развития национальных парков в других странах.

Участники делегации из Иркутской области рассказали о созданной в регионе синергии «инвестор – банк - Прибайкальский национальный парк». Ее результатами уже являются разработка концепций по развитию конкретных территорий, прохождению экологической экспертизы, разработке готовых туристических проектов, созданных по всем требованиям действующего законодательства и нормам национальных природных парков.

Наталья Волощенко, директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка Сбербанка выступила с докладом на тему «Регион Байкал: экосистема для инвестора»: «Сегодня Сбербанк в своей работе по развитию туристических направлений на Байкале руководствуется принципом ответственного отношения – к окружающей среде, социальной миссии, в собственном корпоративном управлении. И это экологичное отношение продиктовано общей ситуацией в мире, в целом, и в России в частности. Российским регионам порой не хватает финансовых возможностей влиять на ситуацию. И развитие туризма, но туризма ответственного и бережливого, будет способствовать решению многих задач. Байкал, его побережье, имеет все шансы стать именно такой площадкой и у нас есть, что предложить ответственным инвесторам».