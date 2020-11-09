Банки планируют открывать счета клиентам по видеосвязи

Банки намерены протестировать возможность открытия счетов физическим лицам через видеосвязь без посещения отделения, сообщает РБК.

Для реализации задумки Национальный совет финансового рынка направил заявку в Банк России на пилотирование технологии с помощью регуляторной «песочницы», которая позволяет тестировать подобные проекты без нарушения закона. В настоящее время получено предварительное одобрение. Детали пилота планируется обсудить на следующей неделе.

В пилотировании проекта поучаствуют 18 банков. На первом этапе видеосвязь предлагают использовать для открытия счетов людям с ограниченными возможностями, в перспективе – для удаленной оплаты услуг ЖКХ, связи и прочих услуг.

Для масштабирования технологии необходимо внести изменения в законодательство, чтобы официально разрешить банкам использовать видеосвязь в качестве инструмента подтверждения личности при удаленной идентификации клиентов.