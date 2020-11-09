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Пранкер с голосом Путина позвонил ректору ИрНИТУ и поручил ему разобраться с аварийным общежитием

Пранкер с голосом главы РФ Владимира Путина позвонил ректору ИрНИТУ Михаилу Корнякову и поручил ему разобраться с аварийным общежитием. Запись разговора была опубликована в телеграм-канале «Иркутск №1».

<p>Источник: https://abnews.ru</p>

Источник: https://abnews.ru

«Попрошу вас обратить внимание на общежитие, оно в плачевном состоянии, мне доложили», – отметил пранкер.

Кроме того, человек, говорящий как Путин, расспросил главу ИрНИТУ о ситуации с коронавирусом в учреждении и выяснил, что в университете сейчас зафиксировано 39 случаев заболевания. 65 студентов уже переболели инфекцией и вернулись к учебе.

В конце беседы он предложил главе вуза свою помощь и пожелал продуктивного дня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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