Пранкер с голосом Путина позвонил ректору ИрНИТУ и поручил ему разобраться с аварийным общежитием

Пранкер с голосом главы РФ Владимира Путина позвонил ректору ИрНИТУ Михаилу Корнякову и поручил ему разобраться с аварийным общежитием. Запись разговора была опубликована в телеграм-канале «Иркутск №1».

Источник: https://abnews.ru

«Попрошу вас обратить внимание на общежитие, оно в плачевном состоянии, мне доложили», – отметил пранкер.

Кроме того, человек, говорящий как Путин, расспросил главу ИрНИТУ о ситуации с коронавирусом в учреждении и выяснил, что в университете сейчас зафиксировано 39 случаев заболевания. 65 студентов уже переболели инфекцией и вернулись к учебе.

В конце беседы он предложил главе вуза свою помощь и пожелал продуктивного дня.