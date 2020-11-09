В Иркутске пройдут рейды по профилактике безопасного нахождения на льду

В наиболее посещаемых местах установлены стационарные стенды с правилами поведения и алгоритмом оказания первой помощи, сообщают в мэрии Иркутска.

Всего установлено порядка 50 стендов на заливах Якоби и у ледокола «Ангара», на Теплых озерах и «Квадратах», съезде к реке Ушаковка, на о. Юность, Боковской протоке, в поселке Горького и в Академгородке в районе ул. Овражной и Костромской.

Также подготовлено к установке более 300 информационных знаков, предупреждающих об опасности купания в неположенных местах, выходе и выезде на лёд. Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска проводит работу с детьми и родителями по информированию о правилах поведения на льду.